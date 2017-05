Ashley Graham voulait arrêter sa carrière dans l’industrie de la mode. La belle était désespérée et voulait abandonner son rêve, après plusieurs échecs, dans ses débuts. Heureusement, sa maman l’a raisonnée en lui disant que l’industrie de la mode avait besoin d’elle. En parlant à ET Online sur sa carrière, Ashley a déclaré: "Tout était basé sur mon apparence, mon poids, et mon physique. […] J’en avais vraiment assez que les gens s’intéressent à moi pour mon corps. Tout se basait sur mon apparence et jamais sur ce que j’étais et ce que je pensais. Alors j’ai pensé à arrêter, et à rentrer à la maison. » Et c’est à ce moment que la mère du top model est intervenue pour remettre sa fille sur le droit chemin. Elle l’a convaincue, que le monde de la mode avait besoin d’elle, qu’elle était un mannequin irremplaçable et elle l’a encouragée à devenir un top model renommé. Ashley Graham s’est confiée : "J’étais prête à tout arrêter quand ma mère m’a convaincue de continuer. Elle m’a rappelée que mon métier me donnait confiance en moi. J’espère progresser et un jour me retrouver à la tête de l’industrie de la mode."