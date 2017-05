Harry Styles a déjà fréquenté Taylor Swift et Kendall Jenner mais il n’a jamais officiellement parlé de ses relations. Le chanteur ne ressent pas le besoin de définir ses relations ou sa sexualité. Il a également révélé qu’il était distant vis-à-vis de ses relations et qu’il pouvait en avoir de différentes natures au même moment. Lorsqu’on l’a interrogé sur sa vision de l’amour, il a répondu au journal The Sun: «Je ne suis pas sur Tinder! Et je ne cherche pas vraiment l’amour. J’essaie de ne pas trop y penser. Et je n’aime pas forcément en parler. »

Pourtant Harry a admis que la majorité de ses relations lui ont appris énormément.

Il s’est expliqué: « Lorsque vous commencez à fréquenter des femmes, cela vous fait grandir. J’ai commencé a m’intéresser aux filles à 16 ans et c’est là que j’ai compris que j’étais différent. Cela me mettait mal à l’aise au début, je ne savais pas comment le gérer et j’étais tout le temps stressé. »

Même si la star des One Direction se sent mieux aujourd’hui, il est toujours mal à l’aise lorsqu’il doit s’exprimer sur le sujet. Pour lui, les gens devraient être plus ouverts, et essayer d’accepter tout, même ce qui les dérange.