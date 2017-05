Harry Styles va participer au célèbre « Carpool Karaoke » dans l’émission « The Late Late Show » de James Corden. Si ce n’est pas la première fois qu’il chantera dans la voiture de l’animateur, ce sera tout de même la première fois qu’il y apparaîtra tout seul, puisque la dernière fois, ses amis des One Direction étaient avec lui. James a confirmé la nouvelle lui-même en déclarant : « Je me suis arrangé avec Harry Styles, il va m’aider à aller au travail jeudi dans un nouvel épisode de Carpool Karaoke, vous ne voulez pas manquer ça. » La dernière fois qu’Harry avait participé c’était en 2005, avec Liam Payne, Niall Horan, et Louis Tomlinson. Pour cette nouvelle émission, le beau gosse interprétera ses nouvelles chansons, issues de son premier album solo. Il n’y a plus qu’à attendre jeudi pour l’entendre chanter en duo avec James Corden. Ses fans ont déjà hâte !