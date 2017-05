Jay-Z et Beyoncé accueilleront très bientôt des jumeaux. Et s’ils sont impatients et déjà bien préparés pour l’arrivée de leurs bébés, la mère de Jay-Z l’est aussi. Gloria Carter est très heureuse que sa famille s’agrandisse et elle a hâte de rencontrer ses nouveaux petits-enfants. Elle a ainsi déclaré : « Je suis très excitée par l’arrivée de nouveaux enfants. » Ce n’est pas la seule grand-mère pressée, puisque la mère de Queen B, Tina Knowles avait précédemment révélé qu’elle était aussi très « excitée et impatiente » de rencontrer les jumeaux, qui devraient naître dans les prochains mois. Tina avait alors expliqué qu’elle était fière de sa fille, qui est une « très bonne mère », selon elle. Elle avait déclaré : « Beyoncé et Jay-Z sont des parents incroyables. C’est vraiment une bonne mère. Patiente et gentille. Ma plus grande leçon a été de leur enseigner que ce qui est à l’intérieur compte plus que ce qui est à l’extérieur. Je l’ai vue transmettre cela, et ça me rend vraiment fière.»