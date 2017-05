Jennifer Lopez et Alex Rodriguez, c’est une affaire qui marche ! Et malgré la pression que tout le monde met à J-Lo sur sa vie amoureuse, la belle de 47 ans a décidé d’y aller doucement avec son amoureux et de ne pas lui mettre « autant de pression ». Après une courte relation avec Drake, la bomba latina s’est vite réconfortée dans les bras du sportif de 41 ans. Depuis, le couple passe « du bon temps » ensemble, et ils sont tous les deux très « heureux ». Jennifer a ainsi déclaré : « Je pense que nous sommes très heureux et nous passons de bons moments, et nous ne nous mettons pas autant de pression que tout le monde. » Pourtant, l’interprète de « Get Right » a déjà rencontré la famille de son chéri, et sa fille, Emme, passe déjà tout son temps avec la fille d’Alex.