Kaia Gerber n’a pas jamais eu un petit-ami, ni de rendez-vous galants. A 15 ans, la jeune fille a encore le temps, mais sa maman ne trouve pas ça normal. Cindy Crawford a révélé : J’ai l’impression qu’elle n’a pas encore eu un vrai rendez-vous amoureux. Elle est allée au bal avec un ami, mais ce n’était pas son petit-ami." Kaia ne comprend pas pourquoi ses parents s’inquiètent pour elle, alors que son frère, Presley, qui est plus âgé de deux ans de plus qu’elle, est dans le même cas. Le jeune mannequin a déclaré: "Je pense qu’elle ne devrait pas parler de ma vie privée.

Mes parents devraient d’abord s’occuper de mon frère, il est plus vieux et il n’a jamais eu de rendez-vous amoureux non plus". Sa mère, Cindy, s’intéresse aux histoires de sa fille car cela lui rappelle sa jeunesse. L’ancienne top-modèle a du mal à vieillir, et sait très bien qu’elle ne peut pas stopper le processus de vieillissement. Alors la belle se rattache à sa fille, et à ses histoires d’adolescente. Cindy a avoué: "Je suppose que je n’ai pas le choix. Je dois accepter de vieillir. Mais j’en ai assez que la société critique ma beauté vieillissante. C’est affligeant. Heureusement j’ai ma fille. " Kaia permet au moins sa mère de rester jeune un peu plus longtemps.