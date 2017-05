Megan Fox est née le 16 mai 1986 à Memphis, dans le Tennessee. Très jeune elle se lance dans le mannequinat et remporte en 1999 plusieurs prix à l’American Modeling and Talent Convention. Son succès lui donne envie de quitter le lycée pour se lancer dans l’industrie du mannequinat à Los Angeles, et c’est ce qu’elle fait. Très vite elle se passionne pour le cinéma, et obtient des rôles secondaires. En 2001, la belle réussi à avoir un rôle principal avec un film de Gemins Olsen, « Holiday in the Sun ». Plus tard, en 2007, Fox est choisie pour jouer aux côtés de Shia LaBeouf dans le blockbuster « Transformers ». Elle commence à être célèbre, mais le film d’horreur « Jennifer’s » Body lui ouvre les portes du succès. L’année 2009 lui permet de se révéler. Ainsi, elle a ensuite joué Leila, dans le film de « Jonah Hex ». Et la belle brune de 31 ans n’est pas seulement mannequin et actrice, c’est aussi la maman de trois petits garçons, Noah, Bodhi et Journey, qu’elle a eu avec son fiancé Brian Austin Green.