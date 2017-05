Le film "Power Rangers" n’aura probablement pas de suite. Le premier film n’a pas été un franc succès, au box-office, et les studios américains ne sont pas prêts à reprendre un risque. Le film a rapporté 85 millions de dollars au box-office américain, et 50 millions de dollars supplémentaires à l’étranger. Pourtant, ceci n’est pas suffisant pour envisager un second volume. Le film n’a pas plu en Chine, un marché essentiel pour l’industrie du cinéma.

D’autre part, le film "Power Rangers" n’a pas été diffusé au Japon, qui est aussi un pays très important sur le marché. Le long-métrage a également reçu de nombreuses critiques. A sa sortie, il a fait polémique. Selon les spectateurs, certains super-héros étaient homosexuels et autistes. L’absence du film sur le marché japonais, le manque de bénéfices, et la controverse sont autant de raisons qui n’inciteront pas les producteurs à produire un second volume.