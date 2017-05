Les fans d’Harry Styles ont encore frappé! Le chanteur est actuellement en couple avec une blogueuse prénommée Tess Ward, mais les fans d’Harry font vivre un cauchemar à la jeune femme. Depuis l’officialisation de sa romance avec la star de One Direction, Tess vivrait un enfer et serait harcelée par les Directionners, les fans du boysband britannique. C’est la raison laquelle, la jeune femme suivie par plus de 134 000 personnes sur Instagram envisage de prendre ses distances avec les réseaux sociaux. Dans une interview accordée au journal Times, Tess a déclaré : « J’ai supprimé mon compte Snapchat, je ne suis pas très active sur Twitter et j’éprouve un certain désamour pour Instagram en ce moment. Actuellement je reçois beaucoup de messages directs, mais je choisis respectueusement de ne pas y répondre, parce qu’ils sont… Comment dire ? Assez spéciaux. J’ai besoin d’une pause. J’ai vraiment besoin d’une pause ».