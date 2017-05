Ça va très vite entre Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ! La chanteuse et le sportif professionnel parleraient d’ores et déjà de mariage. Alex et J-Lo se fréquentent depuis plusieurs semaines. Le couple vient tout juste de faire sa première apparition publique officielle le 1er mai dernier au Met gala. Mais les choses seraient déjà très « sérieuses » entre eux. Si bien qu’ils envisageraient de se dire oui. Selon une source qui s’est confiée au site E! News: « Entre J.Lo et A-Rod, les choses sont vraiment très sérieuses, ils parlent mariage. J-Lo veut vraiment un futur avec A-Rod. Elle l’épouserait sans hésiter s’il le lui demandait. Elle est folle de lui. Ils se comprennent tellement bien. » Apparemment les familles respectives du joueur de baseball et de la bomba latina approuvent toutes les deux leur relation. « Ils forment un couple parfait. Et leur famille apprécie leur union» a ajouté un proche du couple.