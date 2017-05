Liam Payne n’est pas le genre d’homme à fuir devant une couche sale. Le jeune homme a révélé que le jour de la naissance de son fils, Bear -qu’il a eu avec sa compagne, Cheryl- il a dû assurer seul car la chanteuse était trop fatiguée après son accouchement pour prendre soin du nouveau-né. Dans une interview sur les ondes de la radio américaine SiriusXM, le chanteur de One Direction a raconté: «Les premiers jours je me suis occupé de tous les changements de couches, parce qu’elle était épuisée, elle dormait tout le temps. Le premier jour il n’y avait pas de caca donc je me suis dit ‘génial’, je peux gérer ça. » Liam a également raconté que la première fois que Cheryl a changé le petit Bear, celui-ci lui a pissé dessus.

Liam est actuellement loin de sa compagne et de leur fils, le chanteur se trouve aux Etats-Unis pour assurer la promotion de son premier single solo qui s’intitule « Strip That Down ».