Paris Jackson, la fille de la légende de la pop, Michael Jackson, est rapidement devenue une star. La belle blonde est déterminée à suivre son propre chemin, pour devenir une vraie star d’Hollywood, sans pour autant écouter les conseils de sa famille.

Selon une source, "elle ne se repose pas sur sa famille et n’attend pas de conseils. Elle n’y voit que des gens qui ne sont pas prêts à travailler dur […]. Ce sont des flemmards qui ne s’appuient que sur le nom de leur famille". L’attitude de Paris est motivée par la carrière de son père, qui l’inspire beaucoup. Paris a tout de même accepté d’écouter les conseils d’une seule personne, son frère, Prince. La jeune fille a elle-même déclaré: "Prince, que vous le croyez ou non, a été le seul à me guider." En tout cas, les plans de Paris semblent très bien fonctionner puisque l’adolescente enchaîne les contrats. Entre comédie et mannequinat, elle est partout.