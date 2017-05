Scott Disick tourne la page Kourtney Kardashian et ouvre le chapitre Bella Thorne! Le jeune papa a été vu en train de profiter d’un « vrai rencard » avec l’actrice. La star de « L’Incroyable Famille Kardashian » qui est père de trois enfants- Mason, sept ans, Penelope, quatre ans et Reign, deux ans, nés de sa relation avec Kourtney- a été aperçu en plein tête à tête romantique avec Bella, 19 ans à Catch, un restaurant branché de Los Angeles. Les deux tourtereaux présumés ont terminé la soirée dans une boite de nuit d’Hollywood. Selon un témoin, il s’agissait « d’un vrai rendez-vous romantique ». La star de « Perfect High » et la vedette de téléréalité auraient dansé collé-serré jusqu’au petit matin. Scott se serait comporté comme un véritable « gentleman ».