A$AP Rocky a été victime d’un cambriolage tard dans la nuit du mardi 16 mai dernier. La demeure de Los Angeles du rappeur de 28 ans a été la proie de cambrioleurs. Après avoir frappé à la porte d’entrée et s’être introduit de force lorsqu’une femme parenté à l’interprète de « Problems » a répondu, les braqueurs auraient dérobé des bijoux et de nombreux objets de valeur. D’après des informations obtenues par le site américain TMZ, le montant du butin est estimé à 1.5 millions de dollars. Rakim Mayers de son vrai nom, ne se trouvait pas à son domicile au moment des faits. Des sources affirment que le braquage n’était pas le fruit du hasard et que les cambrioleurs le visaient spécifiquement.