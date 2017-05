Amber Rose a été victime d’un cambriolage dans la nuit de mercredi à jeudi. La star de téléréalité était endormie chez elle quand les malfaiteurs ont pénétré à son domicile situé dans la vallée de San Fernando en Californie. Les cambrioleurs sont entrés en brisant la fenêtre de la cuisine du mannequin de 33 ans. Les individus seraient restés dans la propriété pendant près de quatre heures sans qu’Amber, sa mère, son fils, son assistant et son garde du corps -tous endormis-, ne s’en rendent compte. C’est seulement lorsqu’Amber s’est réveillée et a constaté que sa fenêtre avait été cassée que l’ex-compagne de Wiz Khalifa a visionné les images des caméras de sécurité et s’est rendue compte qu’elle avait été cambriolée. Elle a immédiatement contacté les autorités. Cependant une source qui a parlé au site américain TMZ affirme qu’aucun objet de valeur n’a été dérobé.