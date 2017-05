Amy Schumer recherche un type sympa. L’humoriste a beau sortir d’une rupture, elle n’est pas fâchée avec l’amour pour autant. En effet, la star de « Crazy Amy » et son compagnon, le fabricant de meubles, Ben Hanisch, ont décidé de mettre un terme à leur histoire après 18 mois de relation, mais cela n’empêche pas Amy de regarder vers l’avenir. La star était l’invitée de l’émission britannique « Loose Women » et sur le plateau du talk-show, elle a admis être attirée par les « types sympas ». Amy et Ben se sont rencontrés via une application de rencontre. Et le jeune homme n’était pas du tout obnubilé par le statut de star de la blonde. La rupture du couple a été d’autant plus surprenante puisque récemment Amy brossait un portrait élogieux de Ben. Elle disait: « Il est vraiment très protecteur avec moi. Pas trop mais juste ce qu’il faut. Si quelqu’un prend une photo de moi ou me filme, il commence à faire la même chose, il prend des photos d’eux. »