Le monde de la musique est en deuil. Chris Cornell est décédé à l’âge de 52 ans dans la nuit de mercredi. Un représentant de l’ancien chanteur de Soundgarden a confirmé la triste nouvelle. L’annonce a certainement eu l’effet d’une bombe pour les fans et les proches du musicien puisque, quelques heures plus tôt la star se produisait sur scène lors d’un concert à guichet fermé au théâtre Fox de Detroit, dans l’état du Michigan.

Un tweet publié sur le compte Twitter officiel de la star: « #Detroit finalement de retour dans la ville du Rock !!!!@Soundgarden #FiniLesConneries ». La mort de Cornell a été « subite et inattendue » et les cause du décès ne sont pas encore connues. La famille de Chris et en particulier son épouse Vicky Karayiannis ont demandé le respect de leur vie privée en ces temps difficiles.