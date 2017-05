George Clooney est apparemment anxieux à l’idée de devenir papa pour la première fois. L’acteur de 56 ans attend des jumeaux avec son épouse Amal. Et selon de nombreuses sources les bébés devraient naître le mois prochain. La date butoir approchant à grands pas, George serait assez nerveux mais de « la bonne manière ».

Un ami de l’acteur a déclaré : « George est de plus en plus anxieux à propos de l’arrivée des bébés. Mais il est nerveux de la bonne manière, il est excité. » La source affirme également qu’Amal et George ont mis leur planning surchargés en suspens pour pouvoir attendre la naissance de leurs jumeaux paisiblement dans leur propriété de Berkshire, en Angleterre.