Gisele Bundchen est anxieuse à chaque fois que son époux Tom Brady joue un match de football américain. Et le mannequin a de nombreuses raisons de s’inquiéter. La beauté de 36 ans a révélé que son mari a souffert de multiples traumatismes crânien après avoir disputé des matchs avec son équipe des New England Patriots. Elle a confié: « Comme vous le savez, ce n’est pas le plus, comment dire, le sport le moins agressif, n’est-ce pas, le Football? Il a eu un traumatisme crânien l’année dernière. Il en a un quasiment tous les ans. On n’en parle pas mais oui il souffre souvent de traumatismes crânien. Et ce qui angoisse le plus Gisele, c’est l’idée que le père de ses enfants- Benjamin, sept ans et Vivian, quatre ans- souffre d’une commotion cérébrale en plein match. Le top model brésilien a dit à la chaine sur CBS: « Je ne pense pas que ce soit sain pour son corps de subir ce genre d’agression tout le temps. Ça ne peut pas l’être. Je veux qu’il soit en bonne santé et qu’on fasse plein de choses fun ensemble lorsque l’on aura 100 ans, je l’espère. » Malgré ses craintes, Gisele continue de soutenir la carrière de footballeur de son époux. Elle a ajouté : « Il sait que je le soutiendrai toujours. Je veux qu’il soit heureux. »