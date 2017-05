James Corden sera le maître de cérémonie des Grammy Awards 2018. L’animateur présidera la soirée la plus en vue de l’industrie musicale pour la deuxième année consécutive l’année prochaine. L’humoriste britannique a visiblement impressionné les organisateurs de l’évènement en février dernier, qui ont par conséquent décidé de lui confier les commandes de la prochaine cérémonie. La prestigieuse soirée se déroulera pour la première fois à New-York et non Los Angeles. C’est Corden lui-même qui a annoncé la nouvelle sur CBS, chaîne sur laquelle il anime son fameux programme « The Late Late Show With James Corden ». L’émission de James lui a permis de connaître un succès planétaire grâce à sa fraicheur, sa bonne humeur et son humour. Le présentateur de 38 ans est également derrière le célèbre « Carpool Karaoke », le segment qui voit les stars de la musique reprendre leurs plus grands tubes en duo avec James lors d’un covoiturage.