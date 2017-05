Taylor Swift est de nouveau en couple. Elle fréquente l’acteur britannique Joe Alwyn depuis plusieurs semaines. Mais au lieu de profiter de sa nouvelle relation, la belle blonde fait tout pour garder son histoire secrète. Elle serait même allée jusqu’à investir dans des perruques pour ne pas être reconnue en public. La plupart des relations amoureuses de l’interprète de « Shake It Off » ont été exposées au grand public et c’est la raison pour laquelle Taylor veut adopter une nouvelle approche pour sa romance avec Joe. Une source a révélé au site E!News: « Taylor et Joe ont vraiment tout fait pour protéger leur histoire, ils ont par exemple passé tous leurs moments ensemble dans des lieux privés où ils pouvaient profiter l’un de l’autre à l’abri des regards. Elle ne voulait pas subir de pression ou être jugée. »