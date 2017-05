Pour Kesha, le harcèlement en ligne est la pire forme de harcèlement qui existe. L’interprète de « Tik Tok » a été, lorsqu’elle était plus jeune, harcelée à l’école puis sur les réseaux sociaux lorsqu’elle a connu la célébrité. Et elle avoue aujourd’hui que les critiques sur son physique ou sur ses choix de comportement en tant que femme l’ont rendu « malade », selon ses mots.

Elle a expliqué: « Quand je pense au type de harcèlement auquel j’ai dû faire face étant enfant, c’est comme si ce n’était pas grand-chose comparé à ce qui se passe aujourd’hui. Le taux de critique sur le physique, et les critiques sur le style de vie qui sévissent en ligne me rendent malade. Je parle en connaissance de cause, certains commentaires peuvent vraiment affecter l’assurance d’une personne et la façon dont elle se voit. J’ai eu l’impression d’être incapable de me faire aimer après avoir lu des mots cruels provenant d’étranger qui ne me connaissent même pas. »

« C’est devenu un cercle vicieux: je me comparais aux autres, puis je lisais davantage de commentaires méchants, et tout cela a nourri mon anxiété et intensifié ma dépression. Voir des photos prises par des paparazzis accompagnées de commentaires affreux a encouragé mes troubles alimentaires. Et l’ironie dans tout ça c’est que j’étais au plus mal et aujourd’hui, alors que je vais mieux, certains me disent que j’étais beaucoup plus belle à cette époque. Je savais que je détruisais mon corps mais les messages que je recevais disaient que j’étais au mieux de ma forme. »