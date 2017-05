Johnny Depp est très fier de sa fille, Lily-Rose Depp, née de sa relation avec Vanessa Paradis. La jeune fille de 17 ans a déjà tout d’une grande star. Égérie Chanel, actrice, et suivie par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, Lily fait sensation. Malgré toute cette notoriété, elle garde les pieds sur terre, et son père est impressionné par sa façon de gérer la célébrité. Il a expliqué : « Elle est tellement terre-à-terre, et tellement vive, et sophistiquée, et elle traite [sa célébrité] avec une certaine forme de respect, elle ne se prend pas au sérieux, ce n’est pas un poids pour elle. Je suis très fier de la manière dont elle se gère ». La fille de Vanessa Paradis avait précédemment révélé que ses parents n’avaient jamais été très stricts avec elle et qu’elle est devenue indépendante très vite, même si grandir sous le feu des projecteurs n’a pas été facile. Lily a toujours pris « ses propres décisions ». Le top model reste aussi très proche de son papa, qu’elle n’a pas hésité à défendre publiquement, lors de son divorce avec Amber Heard. Johnny a révélé : « [ …] Elle me dit tout, elle n’a pas peur de me dire les choses. Nous sommes très proches et je suis très fier de notre relation. »