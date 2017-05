Karlie Kloss a beau être une des filles les plus belles de la planète, la belle blonde avoue qu’elle aimerait avoir d’autres talents. Le mannequin, qui a commencé sa carrière à 14 ans, donnerait « tout » pour pouvoir chanter correctement, par exemple, ou encore pour savoir voler. La jeune femme de 24 ans a déclaré : « Je donnerais tout pour pouvoir chanter. Ou voler. Ces deux choses sont impossible pour moi. » Pourtant, si voler reste difficile pour l’ange Victoria’s Secret, il ne lui faudrait que quelques cours pour savoir chanter. Mais la star avoue ne pas être « patiente » parce qu’elle a toujours un million de choses à faire. Par ailleurs, la star des podiums avoue aussi être toujours très « mal à l’aise » quand on lui fait des compliments. Elle a rajouté : « Ça me met mal à l’aise. Je deviens bizarre et je détourne le compliment. » L’icône de beauté semble être une fille comme les autres, au fond.