Lady Gaga va sortir une collection de vêtements en partenariat avec la marque Urban Outfitters. La chanteuse de 31 ans et la célèbre enseigne ont unis leurs forces pour une collection de dix pièces masculines, dix pièces féminines et une collection d’accessoires en vue de sa tournée baptisée « Joanne World Tour », dont le coup d’envoi sera donné à Vancouver, au Canada, le 1er aout prochain.

D’après le Hollywood Reporter, la collection capsule de l’interprète de « Poker Face » sera assez urbaine. Elle comportera une série de T-shirt à courtes et à longues manches, des sweatshirts, des casquettes et des vestes bombers. Les pièces sont inspirées de la tournée de Gaga de son vrai nom Stephanie Germanotta et se vendront entre 16 et 300 dollars. La collection de vêtements baptisées Gaga x UO x Joanne sera disponible en avant-première dès aujourd’hui dans les magasins nord-américains. Les fans non-américains de Lady Gaga pourront quant à eux mettre la main sur les fameuse des lundi 22 mai.