Liam Payne a décidé d’arrêter la cigarette pour le bien-être de son fils Bear. Le chanteur des One Direction pense qu’abandonner ses mauvaises habitudes est la « meilleure chose » à faire pour sa famille. Le compagnon de Cheryl a également avoué avoir pensé à arrêter de fumer avant même la venue au monde de son fils né en mars dernier. Le jeune homme de 23 ans a encouragé quiconque qui envisage d’arrêter la cigarette de le faire sans plus attendre. D’après lui, c’est une décision qui change toute une vie pour le meilleur. Sur les ondes de la radio KISS FM, Liam a déclaré: « J’ai arrêté de fumer, c’est la meilleure chose au monde. Honnêtement, si quelqu’un a envie d’arrêter de fumer qu’il le fasse, honnêtement. Je savais que mon fils arrivait, et je me suis dit, ‘Je vais le faire pour mon fils’, ce n’est pas du tout bon. Ma vie ne m’appartient plus désormais, donc ce n’est plus pour moi que je fais les choses, donc il fallait absolument que j’arrête. »