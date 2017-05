Margot Robbie et Cara Delevingne sont copines comme cochons ! Les deux stars qui se sont rencontrées sur le tournage du blockbuster « Suicide Squad » s’adorent. Si bien qu’elles se sont promis de s’offrir un « voyage entre filles » à Las Vegas cette année. La beauté australienne qui s’est mariée avec le beau Tom Ackerley l’année dernière a dévoilé ses plans au journal Metro. « Nous nous sommes promis de faire un voyage entre filles cette année. Et il faut que ce soit Las Vegas n’est-ce pas ? » Mais pour Margot, pas question de dévoiler ce qu’elle et Cara projettent de faire une fois dans la ville du péché, car pour la comédienne de 26 ans « ce qui se passe à Las Vegas doit rester à Las Vegas ».