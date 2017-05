Katy Perry a beau être une superstar internationale, sa musique ne plaît pas à tout le monde, et Ruby Rose ne s’est pas gênée pour le dire. La star d’ « Orange Is The New Black » s’est lâchée sur les réseaux sociaux et a violemment critiqué la chanteuse de 32 ans et son nouveau titre « Swish Swish », en collaboration avec Nicki Minaj. Ruby n’a pas mâché ses mots et a déclaré que cette chanson était « merd*que ». Elle a rajouté : « Je pense juste qu’avec tout ce qu’il se passe dans le monde, se revendiquer activiste politique et puis tout abandonner et tomber aussi bas… c’est nul. » En revanche, Ruby n’a rien contre Nicki Minaj, qui selon elle, vient sauver toute la chanson. Elle a rajouté : « Je ne vais pas mentir, Nicki est super [sur cette chanson], et en fait c’est le seul moment où la chanson n’est pas un bordel ». Le message est passé !