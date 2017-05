Vanessa Hudgens peut définitivement être un exemple pour ses fans. La jeune femme de 28 ans -qui a été élevée au rang de star internationale en incarnant Gabrielle Montez dans la saga Disney « High School Musical »- a déclaré que si elle avait un seul conseil à donner à ses jeunes fans celui-ci serait : « Travaillez dur. »

«Je pense que c’est très facile de se détourner de ses objectifs de nos jours car notre niveau d’attention est constamment mis à l’épreuve. Il faut vraiment être dévoué à son travail. Avoir envie d’évoluer et d’apprendre. Rester concentré. »

L’actrice de « Powerless » a également révélé quelle était son plus beau souvenir d’adolescente. Elle a confié : « Voyager à travers le monde en jet prive avec les acteurs de ‘High School Musical’. Nous faisions une tournée promotionnelle et c’était vraiment fun. Ashley [Tisdale] et moi étions de vraie gamine, on pouffait de rire et on dansait dans le jet. On s’est éclaté ! »