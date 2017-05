Dwayne Johnson, qui est en couple avec Lauren Hashian, a embrassé les lèvres de Zac Efron pour une scène sous-marine dans le film d’action "Baywatch: Alerte à Malibu". Il a aujourd’hui répondu à la question que des millions de jeunes filles lui ont posé "Comment sont les lèvres de Zac Efron ?" Dwayne a ainsi répondu: "Des Millions et millions de jeunes filles, et les femmes en général, veulent savoir … Ses lèvres étaient rêches, aussi rêches qu’une bouteille de verre écrasée au sol. " La star de "Fast And Furious" a ensuite précisé qu’il s’agissait d’une plaisanterie et que Zac avait en réalité des "lèvres douces". De son côté, le jeune acteur ne partage pas le même souvenir. En effet, il aurait préféré son baiser avec Alexandra Daddario.

Interrogé sur son rôle il a répondu à «Entertainment Tonight»: «Alexandra était bien meilleure. Mais c’était plus drôle de regarder les réactions de Dwayne, il semblait gêné. »