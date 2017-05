Russell Crowe a fait des révélations surprenantes à propos de la situation amoureuse d’Ed Sheeran. L’acteur de 53 ans a insinué que le chanteur avait demandé sa petite-amie de longue date Cheery Seaborn en mariage. Pour parler de Cherry, Russell a utilisé le qualificatif « fiancée ».

Dans les colonnes du quotidien britannique The Sun, il a confié: « Nous sommes devenus amis grâce à des connaissances communes. Il était en tournée et il a séjourné à la maison. Nous venions de devenir proche et depuis il vient souvent avec sa fiancée. »

Pour le moment Ed n’a pas encore commenté la déclaration de son ami, mais récemment le chanteur affirmait ne pas être prêt à sauter le pas. Il disait : « Je ne vais pas me marier de sitôt. Les gens n’arrêtent pas de me demander. J’aimerais me marier éventuellement, mais ce n’est pas en cours pour le moment. »