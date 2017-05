James Corden rêve de recommencer à jouer dans des films et en particulier dans une comédie musicale. La star du petit écran de 38 ans est très occupée en ce moment. En effet, James présente actuellement le « The Late Late Show » dont le segment « Carpool Karaoke » connait actuellement un succès phénoménal sur la toile. Pourtant, malgré la gloire qu’il connait grâce à son programme télévisé, James souhaite reprendre le cinéma.

Il a déclaré : « Si je pouvais choisir n’importe quel rôle, il y a une comédie musicale qui n’est pas très appréciée, une production de Kander et Ebb appelée ‘Kiss of The Spider Woman’, dans laquelle il y a un personnage appelé Melin c’est un criminel travesti en prison- et c’est vraiment un rôle que j’aurais adoré. »