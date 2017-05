Jean-Bernard Fernandez-Versini, l’ex-mari de Cheryl Cole, s’est confié sur sa relation difficile avec la star de la pop. Il avoue avoir eu du mal à s’habituer « au monde de fous » dans lequel vivent les célébrités. L’homme d’affaires de 35 ans et l’ancienne membre du girlsband Girls Aloud se sont séparés 18 mois après leur mariage, fin 2015. Selon Jean-Bernard, leur mariage a subi des pressions inutiles infligées par la notoriété de Cheryl.

Dans une interview accordée au Daily Mirror, il a déclaré: « J’ai perdu beaucoup de chose. Je n’ai plus mes parents, je n’ai plus de petite-amie. Je suis seul désormais. J’ai épousé quelqu’un de célèbre et j’ai été projeté dans ce monde de fous. Il y a eu un tas de choses horribles qui ont été dites à mon sujet, au sujet de ma famille, mais j’ai survécu. Et je continue à survivre et à faire mon truc. »

Depuis son divorce avec Cheryl, Jean-Bernard affirme n’avoir fréquenté personne, le restaurateur préfère se concentrer sur son entreprise.