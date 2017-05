Liam Payne est le plus heureux des hommes depuis que sa compagne Cheryl a mis au monde leur premier enfant, un petit garçon baptisé Bear. Si bien que voir le nourrisson lui sourire lui procure plus de bonheur que la sortie de son premier single solo.

Selon le chanteur de 23 ans « la paternité est la plus belle chose au monde. C’est super. Le plus beau moment de ma journée c’était quand il m’a souri alors qu’il prenait son bain. Bear est merveilleux. Il me fait sourire chaque seconde. C’est génial. C’est la meilleure chose au monde d’être un parent. La plus belle chose au monde. On entend beaucoup de parents dire qu’il n’existe pas de sentiment comme celui-là et je suis d’accord. »