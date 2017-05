Entre Tyga et Kylie Jenner c’est fini et selon le rappeur de 27 ans il n’y a aucun espoir de les voir se réconcilier de sitôt. Tyga aurait tenté à plusieurs reprises de rallumer la flamme avec Kylie avant de finalement se résigner. Apparemment, voir son ex-copine au bras du rappeur Travis Scott a démotivé Tyga qui s’est alors rendu à l’évidence.

Une source a déclaré : « On dirait qu’il y a vraiment quelque chose entre eux [Kylie et Travis Scott] et Tyga commence à l’accepter. » Il y a encore quelques semaines Tyga pensait qu’il pouvait donner un second souffle à sa relation avec la belle brune, mais toutes ses tentatives ont échouées, selon un proche du rappeur.