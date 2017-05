Suite à l’attentat suicide meurtrier d’hier soir à Manchester, le groupe de pop britannique Take That a repoussé ses concerts, l’un d’entre eux devait avoir lieu ce soir à Liverpool. Les interprètes de « Giants » ont expliqué agir ainsi par respect pour les victimes et leurs familles. Le bilan des évènements tragique est lourd : 22 morts et plus de 50 blessés. Dans un communiqué officiel les membres du boysband, Gary Barlow, Howard Donald et Mark Owen déclarent : « Par respect pour toutes les personnes et les familles affectées par cet incident horrible la nuit dernière à la Manchester Arena, nous avons décidé de reprogrammer notre spectacle de ce soir à Liverpool. Nos pensées et nos prières vous accompagnent. »