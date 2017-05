Liam Payne a failli ne jamais tenter sa chance en solo… Le chanteur des One Direction a sorti son premier single en solitaire qui s’intitule « Strip That Down » la semaine dernière, mais il avoue qu’initialement il ne souhaitait pas faire cavalier seul. La star de la pop voulait se concentrer sur la composition et l’écriture de chansons. Il a déclaré: « Pour être honnête avec vous, je n’avais aucune intention de me lancer dans une aventure en solo. Je voulais juste écrire des chansons et continuer de le faire. Mais un jour je me suis dit ‘T’essayes de faire ça depuis que t’as 14 ans. Tu serais ridicule si tu refusais l’opportunité d’avoir ton propre deal.’ Sortant d’un groupe, nous avons eu une flopée de propositions alléchantes. Il fallait que je saisisse ma chance. »