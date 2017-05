La bataille judiciaire qui oppose Chris Brown à son ex-compagne Karrueche Tran se poursuit. La jeune femme accuse le chanteur de violences domestiques et de l’avoir menacée de mort. Elle est parvenue à obtenir une ordonnance restrictive provisoire contre l’interprète de « Loyal ». Une audience devait avoir lieu ce mardi 23 mai au cours de laquelle, le juge allait décider ou non d’ordonner à Brown de rester à l’écart de Tran. Le 6 mai dernier on annonçait que Chris devait se rendre à l’audience. Mais finalement le jeune homme de 28 ans ne se rendra pas au tribunal. Il sera représenté par son avocat.