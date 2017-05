Amanda Seyfried adore être maman. La star de « Mamma Mia » n’a pas pu s’empêcher d’exprimer le bonheur que lui procure la maternité. L’actrice et son époux Thomas Sadoski ont accueilli une petite fille en mars dernier. Et même si la naissance de la fillette les rend incroyablement heureux, les parents mettent un point d’honneur à faire régner le mystère autour de l’enfant. Deux mois après la naissance du bébé son nom n’a toujours pas été dévoilé. Le site E ! News a demandé à la beauté de 31 ans si elle comptait laisser le monde découvrir le minois du nourrisson et sa réponse a été sans appel. « Probablement jamais » a-t-elle lancé. Avant d’ajouter : « C’est un secret ».