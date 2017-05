Ariana Grande a sauté dans un avion hier soir pour retourner auprès de sa famille, en Floride. La chanteuse serait toujours en état de choc après l’attentat suicide qui s’est déroulé à la fin de son concert lundi soir. L’explosion qui a eu lieu au Manchester Arena a fait 22 morts et 59 blessés. Bouleversée et traumatisée l’interprète est rentrée retrouver sa famille. Une source a déclaré au magazine People : « C’est tellement, tellement triste. Elle adore ses fans et elle complètement anéantie et dévastée comme vous pouvez l’imaginer. Elle n’arrive pas à croire que ça s’est produit. Elle veut juste être avec sa famille pour le moment. »