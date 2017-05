Ed Westwick ne fait pas partie de ces stars qui aiment se plaindre de leur notoriété. L’acteur de « Gossip Girl » -qui incarnait Chuck Bass dans le feuilleton phare- est heureux d’être célèbre. Selon lui son statut de star lui permet de mener un « train de vie incroyable ». Il a déclaré : « Ce sont toutes mes décisions qui m’ont mené là où j’en suis et j’en suis satisfait. Je ne m’en plains jamais. […] Je pense que personne ne devrait s’en plaindre. Personne n’essaye de me tuer, on me demande simplement des photos… »

Depuis la fin de la série qui l’a hissé au rang de star, Ed a quelque peu disparu de nos écrans. Il a confié qu’il n’avait pas encore de plan précis concernant ses prochains choix au cinéma et il ne voit pas trop d’intérêt à tout planifier car selon ses mots la vie « prend toujours des virages inattendus. »