Hailey Baldwin a dit tout haut ce que beaucoup de célébrités pensent tout bas. La jeune femme de 20 ans a avoué qu’elle préférait être en couple avec une personne célèbre plutôt qu’avec un anonyme. Selon le mannequin cela lui évite d’être manipulée et utilisée. Elle a expliqué : « C’est beaucoup plus simple. On n’a pas à s’inquiéter à se demander ‘Est-ce qu’on est ensemble parce qu’il veut recevoir de l’attention ou être vu ?’ Ca peut être bizarre pour quelqu’un qui n’a jamais connu ce monde de se faire aspirer de la sorte. Les relations c’est bizarre en général, mais c’est tellement fun. »

Par ailleurs, Hailey a admis avoir toujours su qu’elle évoluerait dans le monde du showbiz car son père Stephen et ses oncles Alec, William et Daniel Baldwin sont tous acteurs. « J’ai toujours senti que c’était inévitable pour moi. » A-t-elle confié.