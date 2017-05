Harry Styles met sa luxueuse demeure d’Hollywood Hills dans les hauteurs de Los Angles en vente pour la modique somme de 8.5 millions de dollars. L’interprète de « Sign Of The Times » va se débarrasser de son incroyable pied-à-terre californien qui selon journal Los Angeles Times est fabuleux. La propriété de 400m2 s’étend sur trois étages. Elle comporte quatre chambres à coucher, six salles de bain, une salle de sport et même un spa. La villa de l’ancien membre des One Direction qui a été construite en 1963 offre une vue imprenable sur le centre de Los Angeles et l’océan.