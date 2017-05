Kate Mara a révélé qu’elle avait échangé un baiser avec le beau Jamie Bell 10 ans avant que les deux acteurs ne commencent à se fréquenter.

La relation de l’actrice de « Seul Sur Mars » et de son désormais fiancé a débuté sur le tournage du film « Les 4 Fantastiques » en 2015. Pourtant leur chemin se sont croisés à plusieurs reprises avant que le coup de foudre n’ait lieu. Lors de son passage dans l’émission américaine « Watch What happens Live » Kate a fait quelques confidences.

Elle a déclaré : « Nous ne nous sommes pas rencontrés sur le plateau de tournage des ‘4 fantastiques’. On s’est rencontré dix ans avant. On a fait un casting ensemble et on devait s’embrasser et c’était… J’ai eu à embrasser beaucoup de mecs ce jour-là. »

Kate et Jamie ont commencé à vivre leur romance au grand jour en mai 2015. Ce mois-là les deux stars ont été aperçues en train de roucouler ensemble dans les rue de Malibu en Californie, sans se soucier des regards.