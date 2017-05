Le chanteur Rag ‘n’ Bone Man et sa compagne Beth Rouy attendent un heureux évènement. L’interprète de « Human » et Beth se fréquentent depuis près de huit ans et les deux tourtereaux ont décidé de franchir une nouvelle étape dans leur relation en devenant parents. Le premier enfant du couple devrait venir au monde en septembre prochain, pile ce qu’il faut pour laisser le temps à Rory Graham de son vrai nom d’en finir avec les nombreux festivals où il doit se produire. Selon une source « Rory et Beth étaient aux anges quand ils ont appris la nouvelle. Rory vivait déjà l’année la plus incroyable de sa vie avec le succès de son album, mais cela a plus d’importance que ses ventes d’album ». Félicitations aux futurs parents !