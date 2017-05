Jackpot pour Katy Perry ! En acceptant de faire partie du jury de la prochaine saison de l’émission « American Idol », la chanteuse a décroché le gros lot ! L’interprète de « Chained To The Rythme » devrait recevoir la modique somme de 25 millions de dollars pour juger la célèbre compétition de chant. Et si la pop star n’a pas directement confirmé le montant de son cachet, elle s’est dit très satisfaite de son contrat. Sur les ondes de la radio new-yorkaise KTU 103.5, elle a déclaré : « Je suis très fière de ça, en tant que femme, j’ai été rémunérée. Et vous savez pourquoi ? Parce que j’ai en quelque sorte été payée plus que n’importe quel homme qui a fait partie de l’émission. Au passage, j’adore les hommes. Donc je suis une femme bien payée qui est prête pour un homme merveilleux. »

La beauté de 32 ans est célibataire depuis quelques semaines maintenant. Elle a récemment rompu avec l’acteur Orlando Bloom après un peu plus d’un an de relation.