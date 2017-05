Les mauvaises habitudes de Mariah Carey lui ont une nouvelle fois valu de virulentes critiques. La chanteuse fait une apparition dans le film « The House » et un des acteurs auxquels l’interprète de « Hero » a donné la réplique a brossé un portrait peu flatteur de la diva. Rob Huebel a révélé qu’en plus d’être désagréable, la maman de Morocan et Monroe était très peu professionnelle. Elle se serait pointée sur le tournage de la comédie avec « quatre heures de retard ».

Rob a raconté: « Nous avons tournés quelques scènes avec une pop star nommée Mariah Carey. Ça ne s’est pas bien passé. Je ne sais pas ce qui cloche chez elle. C’était dingue. Elle a été engagée pour chanter une chanson. Et puis elle a commencé à dire ‘Les gars, je ne veux pas chanter cette chanson’. Et ils ont dit ‘On t’a engagée pour que tu chantes cette chanson-là’. »

« Et ils voulaient tourner cette scène où on lui tirait dessus, pour la tuer, je pense. Dans le film, pas dans la vrai vie. Mais elle ne voulait pas. Elle disait ‘Je ne pense que mon personnage puisse être tuée par des balles. Pourquoi elle ne les éviterait pas, comme Wonder Woman ?’. Ils ont alors dit ‘Mariah, nous n’avons pas de temps pour ça. Tu gagnes tellement d’argent. Nous t’avons pour une journée. On n’a pas le temps de se disputer avec toi. Fais ce qu’on te dit.’ »

Mariah aurait continué d’ennuyer les producteurs et Rob n’est pas sûr que l’apparition de la chanteuse ait été retenue pour le montage final.