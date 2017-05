Kit Harington va prendre une pause, une fois le tournage de « Game of Thrones » achevé. L’acteur de 30 ans a fait savoir qu’il aimerait passer « quelques années dans l’ombre ». Kit -qui s’est fait connaitre en incarnant le valeureux Jon Snow dans la série à succès des studios HBO- a hâte de pouvoir prendre un peu de temps pour lui, à l’écart des flashs d’Hollywood. Il a déclaré : « Thrones a rendu ma vingtaine mémorable, mais j’ai trente ans maintenant. Peut-être que je pourrais me réinventer et m’éloigner de cette image constamment associée à Thrones. Et peut-être que c’est le rôle de ma vie et que ce sera tout… »

« Je ne vise pas les grands films nominés aux Oscars. Ce n’est pas vraiment dans mes plans. J’apprécierais que la folie s’apaise un peu. J’aimerais passer quelques années dans l’ombre. »

En outre, Kit a avoué qu’après sa pause il ne comptait pas se jeter sur le premier film à gros budget qu’on lui proposerait car selon lui ce « serait un flop assuré ».