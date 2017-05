Orlando Bloom veut une nouvelle épouse. L’acteur de 40 ans a déjà été marié au top model Miranda Kerr. Ensemble, les deux stars ont eu un petit garçon baptisé Flynn aujourd’hui âgé de six ans. Suite à son divorce avec Miranda, Orlando a enchainé les aventures peu sérieuses avant de succomber aux charmes de Katy Perry. La chanteuse et la star de « Pirate des Caraïbes » ont vécu une idylle pendant un peu plus d’un an avant de se séparer il y a quelques semaines. Mais Orlando n’envisage pas de passer le restant de ses jours en célibataire. L’acteur était l’invité de l’émission « Extra » et après avoir vu que le journaliste A.J. Calloway avait reçu un pin en forme rose de la part de son épouse Dionne, Orlando a déclaré : « Vous voyez ? J’ai besoin d’une femme. Vous pouvez me trouver une femme ? Je veux une femme. C’est ce que je recherche, une femme qui m’offrira un pin comme celui-là. »