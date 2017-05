Priyanka Chopra a fait part de son intention de fonder une famille. L’actrice de 34 ans se sent prête à se plonger dans la formidable aventure qu’est la maternité. Elle avoue rêver d’une grande et vouloir « plein de bébés ». On a demandé à la beauté indienne de citer trois projets figurant sur sa Bucket List et elle a répondu: «Visiter toutes les îles du monde, avoir plein de bébés et la troisième serait… Je ne sais pas quelle serait la troisième. » En ce qui concerne sa vie amoureuse, Priyanka a admis aimer l’effet de surprise et ne pas aimer les cadeaux dit « conventionnels ». Elle a conseillé à ses potentiels prétendants de « surprendre » et de ne pas s’abandonner à la solution de facilité que représentent « les chocolats et les fleurs ».